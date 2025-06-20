Внедрение этой новой системы оплаты проезда в Киевской области направлено на повышение комфорта.

В июне введена новая система оплаты проезда в Киевской области, предусматривающая использование льготных транспортных карт для бесплатного проезда в автобусах КП "Бучатранссервис" (БТС), сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП " Бучатранссервис ".

Теперь все льготные категории пассажиров должны оформить персонифицированную льготную карту, что позволяет удобно и прозрачно учитывать льготные поездки. Оформление бесплатно, а передача ее другим лицам запрещена.

Для получения карты необходимо обратиться в Управление социальной политики Бучанского городского совета или в старостинские округа и предоставить следующие документы:

заявление, которое заполняют на месте;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий регистрацию в обществе;

фото размером 3х4 см;

удостоверение или справку, подтверждающую право на льготу.

Список категорий льготников, которые могут получить карты, предоставляется в специальной инфографике.є

Введение этого новшества направлено на повышение комфорта и контроля за передвижением в общественном транспорте. Новая система оплаты проезда в Киевской области в Бучанской общине уже работает и помогает сделать поездки более удобными для жителей.

К слову, новая система также внедрена в Днепропетровской области. Там пассажиры получили возможность оплачивать проезд безналично через мобильное приложение «Днепр», используя банковские карты любого банка Украины.

Кроме удобства для пассажиров система повысила прозрачность денежных операций, облегчила контроль над выручкой и уменьшила оборот наличных.