Подорожчання проїзду в Сумській області вже змушує місцевих платити більше, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Сумській області зачепило одразу кілька напрямків. У Глухові перевізники ініціювали підняття тарифів через зростання витрат. Вони звернулись до міської ради з проханням встановити нові ціни, і виконком це прохання задовольнив.

Своє рішення міська влада аргументувала тим, що вартість пального зросла, запчастини піднялися у вартості, а мінімальна зарплата теж збільшується. Тож з 1 травня у місті запроваджено нові тарифи на популярних маршрутах.

Відтепер поїздка на маршруті №6, що з’єднує вулицю Шевченка з Путивльською, обійдеться в 15 гривень для дорослих пасажирів і 10 для школярів. Цей напрямок обслуговує перевізник ФОП Буйда Н.М.

Аналогічні розцінки тепер діють і на №8-П, який пов’язує село Сліпород із Заводською та центром міста. Тут перевізником виступає ФОП Дмитренко О.А. Окрім цього, подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося і обласного центру.

Там міськрада також оновила вартість квитків в електротранспорті і автобусах загального користування. Нові ціни набули чинності на підставі рішення виконкому від 8 жовтня. Тепер одна поїздка у тролейбусі або автобусі в межах міста коштує 6 грн.

На перший погляд, сума не надто велика, але коли йдеться про постійні поїздки, витрати швидко накопичуються. Проїзні квитки також коштують немало. Наприклад, абонемент на 40 поїздок на місяць вартує 240 грн як для громадян, так і для підприємств.

А комбінований місячний квиток, який включає 25 поїздок у тролейбусі та 35 у автобусі, обійдеться в 360. Для студентів і школярів діють пільги. Учні мають право на безоплатне пересування містом, а студенти денної форми навчання можуть придбати місячний проїзний за половину ціни.

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