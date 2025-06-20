Подорожание проезда в Сумской области стало горячей темой для обсуждений среди местных жителей, так что рассказываем детали.

Подорожание проезда в Сумской области уже вынуждает местных платить больше, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Сумской области задело сразу несколько направлений. В Глухове перевозчики инициировали поднятие тарифов из-за роста расходов. Они обратились в городской совет с просьбой установить новые цены, и исполком эту просьбу удовлетворил.

Свое решение городские власти аргументировали тем, что стоимость горючего выросла, запчасти поднялись в стоимости, а минимальная зарплата тоже увеличивается. Так что с 1 мая в городе введены новые тарифы на популярных маршрутах.

Теперь поездка на маршруте №6, который соединяет улицу Шевченко с Путивльской, обойдется в 15 гривен для взрослых пассажиров и 10 для школьников. Это направление обслуживает перевозчик ФЛП Буйда Н.М.

Аналогичные расценки теперь действуют и на №8-П, связывающем село Слипород с Заводской и центром города. Здесь перевозчиком выступает ФЛП Дмитренко А.А. Кроме того, подорожание проезда в Сумской области затронуло и областной центр.

Там горсовет также обновил стоимость билетов в электротранспорте и автобусах общего пользования. Новые цены вступили в силу на основании решения исполкома от 8 октября. Теперь одна поездка в троллейбусе или автобусе в черте города стоит 6 грн.

На первый взгляд, сумма не слишком велика, но когда речь идет о постоянных поездках, расходы быстро скапливаются. Проездные билеты тоже стоят немало. К примеру, абонемент на 40 поездок в месяц стоит 240 грн как для граждан, так и для предприятий.

Комбинированный же месячный билет, который включает 25 поездок в троллейбусе и 35 в автобусе, обойдется в 360. Для студентов и школьников действуют льготы. Учащиеся имеют право на безвозмездное передвижение по городу, а студенты дневной формы обучения могут приобрести месячный проездной за половину цены.

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