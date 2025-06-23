Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається українцям поважного віку в рамках роботи благодійного фонду Карітас, повідомляє Politeka.net.
Подробиці опублікували на сайті фонду.
Благодійний фонд «Карітас-Київ» із 2002 року опікується самотніми людьми похилого віку, надаючи їм медико-соціальні послуги та належний догляд. Завдяки комплексному підходу значно покращується якість їхнього життя.
Фахівці надають широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві:
Медичний супровід на дому:
— вимірювання артеріального тиску, температури, рівня цукру в крові
— обробка ран, перев’язки
— догляд за катетерами та стомами
— застосування мазей, компресів
— закапування ліків у вуха, очі, ніс
— контроль прийому медикаментів
— консультування рідних щодо догляду за хворим
— профілактика пролежнів
Гігієнічний догляд:
— особиста гігієна
— манікюр, педикюр
— допомога з одяганням, заміною білизни
Побутова допомога:
— приготування їжі та годування
— закупи продуктів та речей першої потреби за кошти підопічного
— прибирання житла
Соціальний супровід:
— гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві з оформленням документів
— підтримка в оплаті комунальних послуг
Психологічна та духовна підтримка — важлива складова щоденної взаємодії з підопічними.
Інформаційна підтримка — для родичів і близьких, які доглядають за хворими.
Навчання для волонтерів і соцпрацівників — регулярні тематичні тренінги.
Прокат реабілітаційного обладнання для підопічних, які його потребують.
Фонд «Карітас-Київ» активно взаємодіє з Територіальним центром соціального обслуговування Дніпровського району столиці. Також нещодавно було підписано меморандум про співпрацю з районною організацією ветеранів України у місті Києві.
Останні новини:
Нагадаємо, Грошова допомога для пенсіонерів в Києві: які документи потрібно мати, щоб отримати виплати.
Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: куди слід звертатися.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.