Фахівці надають широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається українцям поважного віку в рамках роботи благодійного фонду Карітас, повідомляє Politeka.net.

Подробиці опублікували на сайті фонду.

Благодійний фонд «Карітас-Київ» із 2002 року опікується самотніми людьми похилого віку, надаючи їм медико-соціальні послуги та належний догляд. Завдяки комплексному підходу значно покращується якість їхнього життя.

Фахівці надають широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві:

Медичний супровід на дому:

— вимірювання артеріального тиску, температури, рівня цукру в крові

— обробка ран, перев’язки

— догляд за катетерами та стомами

— застосування мазей, компресів

— закапування ліків у вуха, очі, ніс

— контроль прийому медикаментів

— консультування рідних щодо догляду за хворим

— профілактика пролежнів

Гігієнічний догляд:

— особиста гігієна

— манікюр, педикюр

— допомога з одяганням, заміною білизни

Побутова допомога:

— приготування їжі та годування

— закупи продуктів та речей першої потреби за кошти підопічного

— прибирання житла

Соціальний супровід:

— гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві з оформленням документів

— підтримка в оплаті комунальних послуг

Психологічна та духовна підтримка — важлива складова щоденної взаємодії з підопічними.

Інформаційна підтримка — для родичів і близьких, які доглядають за хворими.

Навчання для волонтерів і соцпрацівників — регулярні тематичні тренінги.

Прокат реабілітаційного обладнання для підопічних, які його потребують.

Фонд «Карітас-Київ» активно взаємодіє з Територіальним центром соціального обслуговування Дніпровського району столиці. Також нещодавно було підписано меморандум про співпрацю з районною організацією ветеранів України у місті Києві.

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