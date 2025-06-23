Специалисты предоставляют широкий спектр гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется украинцам солидного возраста в рамках работы благотворительного фонда Каритас, сообщает Politeka.net.

Подробности опубликовали на сайте фонда.

Благотворительный фонд «Каритас-Киев» с 2002 года занимается одинокими пожилыми людьми, предоставляя им медико-социальные услуги и надлежащий уход.

Специалисты предоставляют широкий спектр гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве:

Медицинское сопровождение на дому:

— измерение артериального давления, температуры, уровня сахара в крови

— обработка ран, перевязки

— уход за катетерами и утомлениями

— применение мазей, компрессов

— закапывание лекарств в уши, глаза, нос

— контроль приема медикаментов

— консультирование родных по уходу за больным

— профилактика пролежней

Гигиенический уход:

- личная гигиена

- маникюр, педикюр

- помощь с одеждой, заменой белья

Бытовая:

- приготовление пищи и кормления

- закупки продуктов и вещей первой потребности за средства подопечного

- уборка жилья

Социальное сопровождение:

- гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве с оформлением документов

- поддержка в оплате коммунальных услуг

Психологическая и духовная поддержка – важная составляющая ежедневного взаимодействия с подопечными.

Информационная поддержка — для родственников и близких, которые ухаживают за больными.

Обучение для волонтеров и соцработников – регулярные тематические тренинги.

Прокат реабилитационного оборудования для нуждающихся в подопечных.

Фонд «Каритас-Киев» активно взаимодействует с Территориальным центром социального обслуживания Днепровского района столицы. Также недавно был подписан меморандум о сотрудничестве с районной организацией ветеранов Украины в Киеве.

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