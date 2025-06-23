Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется украинцам солидного возраста в рамках работы благотворительного фонда Каритас, сообщает Politeka.net.
Подробности опубликовали на сайте фонда.
Благотворительный фонд «Каритас-Киев» с 2002 года занимается одинокими пожилыми людьми, предоставляя им медико-социальные услуги и надлежащий уход.
Специалисты предоставляют широкий спектр гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве:
Медицинское сопровождение на дому:
— измерение артериального давления, температуры, уровня сахара в крови
— обработка ран, перевязки
— уход за катетерами и утомлениями
— применение мазей, компрессов
— закапывание лекарств в уши, глаза, нос
— контроль приема медикаментов
— консультирование родных по уходу за больным
— профилактика пролежней
Гигиенический уход:
- личная гигиена
- маникюр, педикюр
- помощь с одеждой, заменой белья
Бытовая:
- приготовление пищи и кормления
- закупки продуктов и вещей первой потребности за средства подопечного
- уборка жилья
Социальное сопровождение:
- гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве с оформлением документов
- поддержка в оплате коммунальных услуг
Психологическая и духовная поддержка – важная составляющая ежедневного взаимодействия с подопечными.
Информационная поддержка — для родственников и близких, которые ухаживают за больными.
Обучение для волонтеров и соцработников – регулярные тематические тренинги.
Прокат реабилитационного оборудования для нуждающихся в подопечных.
Фонд «Каритас-Киев» активно взаимодействует с Территориальным центром социального обслуживания Днепровского района столицы. Также недавно был подписан меморандум о сотрудничестве с районной организацией ветеранов Украины в Киеве.
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