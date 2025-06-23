Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області доведеться заново оформлювати частині українців та подати нову заяву в управління ПФУ, повідомляє Politeka.net.
У 2025 році частина українців буде змушена повторно подати заяву на отримання пільг для оплати житлово-комунальних послуг.
Це стосується чотирьох визначених категорій отримувачів, для яких автоматичне продовження виплат не передбачене — оформлення допомоги потрібно здійснити заново.
Повторно подати заявку на субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області мають громадяни, які належать до таких категорій:
- внутрішньо переміщені особи;
- орендарі житла;
- домогосподарства, які претендують на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива;
- сім’ї, де фактична кількість мешканців не співпадає з кількістю зареєстрованих осіб.
Подати документи для отримання субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області у 2025 році можна кількома зручними способами.
Зокрема, звернувшись особисто до сервісного центру Пенсійного фонду. Крім того, це можна зробити:
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- надіславши заяву поштою за адресою відповідного органу Пенсійного фонду;
- через уповноважених представників виконавчого органу місцевої ради;
- у найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Житлова субсидія — це державна фінансова допомога, призначена для домогосподарств із низьким рівнем доходу, які не можуть повністю оплатити вартість житлово-комунальних послуг. Розмір субсидії залежить виключно від матеріального і майнового стану сім’ї: якщо доходи невисокі, держава компенсує частину витрат.
Порядок її призначення регламентується Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848.
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