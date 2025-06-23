Повторно подати заявку на субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області мають громадяни, які належать до певних категорій.

Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області доведеться заново оформлювати частині українців та подати нову заяву в управління ПФУ, повідомляє Politeka.net.

У 2025 році частина українців буде змушена повторно подати заяву на отримання пільг для оплати житлово-комунальних послуг.

Це стосується чотирьох визначених категорій отримувачів, для яких автоматичне продовження виплат не передбачене — оформлення допомоги потрібно здійснити заново.

Повторно подати заявку на субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області мають громадяни, які належать до таких категорій:

внутрішньо переміщені особи;

орендарі житла;

домогосподарства, які претендують на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива;

сім’ї, де фактична кількість мешканців не співпадає з кількістю зареєстрованих осіб.

Подати документи для отримання субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області у 2025 році можна кількома зручними способами.

Зокрема, звернувшись особисто до сервісного центру Пенсійного фонду. Крім того, це можна зробити:

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

надіславши заяву поштою за адресою відповідного органу Пенсійного фонду;

через уповноважених представників виконавчого органу місцевої ради;

у найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Житлова субсидія — це державна фінансова допомога, призначена для домогосподарств із низьким рівнем доходу, які не можуть повністю оплатити вартість житлово-комунальних послуг. Розмір субсидії залежить виключно від матеріального і майнового стану сім’ї: якщо доходи невисокі, держава компенсує частину витрат.

Порядок її призначення регламентується Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848.

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