Субсидии для пенсионеров в Николаевской области придется заново оформлять части украинцев и подать новое заявление в управление ПФУ, сообщает Politeka.net.
В 2025 году часть украинцев вынуждена будет повторно подать заявление на получение льгот для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Это касается четырех определенных категорий получателей, для которых автоматическое продление выплат не предусмотрено — оформление пособия необходимо осуществить заново.
Повторно подать заявку на субсидии для пенсионеров в Николаевской области граждане, которые относятся к следующим категориям:
- внутренне перемещенные лица;
- арендаторы жилья;
- домохозяйства, претендующие на нее для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
- семьи, где фактическое количество жителей не совпадает с количеством зарегистрированных лиц.
Подать документы на получение субсидии для пенсионеров в Николаевской области в 2025 году можно несколькими удобными способами.
В частности, обратившись лично в сервисный центр Пенсионного фонда. Кроме того, это можно сделать:
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- отправив заявление по почте по адресу соответствующего органа Пенсионного фонда;
- через уполномоченных представителей исполнительного органа местного совета;
- в ближайшем центре предоставления административных услуг (ЦНАП).
Жилищная субсидия – это государственная финансовая помощь, предназначенная для домохозяйств с низким уровнем дохода, которые не могут полностью оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг. Размер ее зависит исключительно от материального и имущественного положения семьи: если доходы невысокие, государство компенсирует часть расходов.
Порядок ее назначения регламентируется Положением о порядке назначения жилищных льгот, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848.
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