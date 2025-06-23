Повторно подать заявку на субсидии для пенсионеров в Николаевской области граждане, принадлежащие к определенным категориям.

Субсидии для пенсионеров в Николаевской области придется заново оформлять части украинцев и подать новое заявление в управление ПФУ, сообщает Politeka.net.

В 2025 году часть украинцев вынуждена будет повторно подать заявление на получение льгот для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Это касается четырех определенных категорий получателей, для которых автоматическое продление выплат не предусмотрено — оформление пособия необходимо осуществить заново.

Повторно подать заявку на субсидии для пенсионеров в Николаевской области граждане, которые относятся к следующим категориям:

внутренне перемещенные лица;

арендаторы жилья;

домохозяйства, претендующие на нее для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

семьи, где фактическое количество жителей не совпадает с количеством зарегистрированных лиц.

Подать документы на получение субсидии для пенсионеров в Николаевской области в 2025 году можно несколькими удобными способами.

В частности, обратившись лично в сервисный центр Пенсионного фонда. Кроме того, это можно сделать:

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

отправив заявление по почте по адресу соответствующего органа Пенсионного фонда;

через уполномоченных представителей исполнительного органа местного совета;

в ближайшем центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Жилищная субсидия – это государственная финансовая помощь, предназначенная для домохозяйств с низким уровнем дохода, которые не могут полностью оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг. Размер ее зависит исключительно от материального и имущественного положения семьи: если доходы невысокие, государство компенсирует часть расходов.

Порядок ее назначения регламентируется Положением о порядке назначения жилищных льгот, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание продуктов в Николаеве: цены на ряд товаров переписали, что выросло больше всего.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве: где готовы приютить переселенцев.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Николаеве: где заплатят от 13 тысяч гривен.