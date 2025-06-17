Графіки відключення світла в Чернігівській області є частиною загального плану з оновлення та обслуговування електромереж регіону.

Графіки відключення світла в Чернігівській області заплановані на 25 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Остерська громада готується до чергових технічних робіт:

Як інформують у відповідних службах, енергетики проведуть ремонтні роботи на повітряній лінії електропередачі, у зв’язку з чим мешканці частини села Євминка тимчасово залишаться без електропостачання.

Планові графіки відключення триватимуть з 09:00 до 19:00. Йдеться про такі адреси у Євминці: вулиця Трипільська, будинки №14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 та 46. Енергетики закликають жителів заздалегідь підготуватись до тимчасової відсутності електроенергії: зарядити гаджети, подбати про запас води та необхідні побутові справи, які залежать від електрики.

Фахівці наголошують, що такі профілактичні роботи є важливою частиною підтримки стабільної та безпечної роботи електромереж, особливо в сільській місцевості. Водночас просять вибачення за тимчасові незручності та сподіваються на розуміння з боку мешканців.

Відключення світла в Чернігівській області — це частина загального плану з оновлення та обслуговування електромереж регіону, що дозволить уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

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