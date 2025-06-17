Графики отключения света в Черниговской области являются частью общего плана по обновлению и обслуживанию электросетей региона.

Графики отключения света в Черниговской области намечены на 25 июня 2025 года, сообщает Politeka.

Остерская община готовится к очередным техническим работам:

Как информируют в соответствующих службах, энергетики проведут ремонтные работы по воздушной линии электропередачи, в связи с чем жители части села Евминка временно останутся без электроснабжения.

Плановые графики отключения будут продолжаться с 09:00 до 19:00 . Речь идет о таких адресах в Евминце: улица Трипольская, дома №14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 34, 4 44, 45 и 46. Энергетики призывают жителей заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии: зарядить гаджеты, позаботиться о запасе воды и необходимых бытовых делах, которые зависят от электричества.

Специалисты также отмечают, что такие профилактические работы являются важной частью поддержки стабильной и безопасной работы электросетей, особенно в сельской местности. В то же время, просят прощения за временные неудобства и надеются на понимание со стороны жителей.

Отключение света в Черниговской области есть частью общего плана по обновлению и обслуживанию электросетей региона, что позволит избежать аварийных ситуаций в будущем.

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