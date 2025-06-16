Відключення світла в Полтавській області пов’язані з технічним обслуговуванням, капітальним ремонтом та очищенням ліній електропередач.

Унаслідок проведення планових ремонтних робіт на електромережах АТ «Полтаваобленерго» 17-18 червня 2025 року можливі відключення світла в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Це стосується території Скороходівської громади.

17 червня в с. Білецьківка (вул. Садова, Центральна та інші), с. Бурти (вул. Залізнична, Катерини Білокур, Космонавтів тощо), с. Маламівка (вул. Національної гвардії України, Шкільна) електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 20:00. У смт Скороходове (вул. Затишна, Магістральна, Стрілецька) планують знеструмлення з 08:00 до 17:00.

18 червня відключення очікуються у смт Скороходове (вул. Сонячна, Коханова, Козацька), с. Трудолюбівка (вул. Весняна), с. Козаче (вул. Дмитра Коряка, Польова), с. Березове (вул. Березова, Миру), с. Петрівка (вул. Григорія Сковороди, Незалежності) та м. Кременчук (район Нова Знам’янка) з 07:00 до 20:00.

Відключення світла в Полтавській області пов’язані з технічним обслуговуванням, капітальним ремонтом та очищенням ліній електропередач, що проводяться відповідно до річної програми.

У місцевих мешканців просять вибачення за тимчасові незручності та радять заздалегідь підготуватися. За додатковою інформацією звертайтеся до Скороходівської селищної ради або АТ «Полтаваобленерго».

Українців просять заздалегідь підготуватися до незручностей: зарядити гаджети та подбати про інші речі, на які може впливати наявність або відсутність електроенергії.

Окрім того, жителям рекомендують дотримуватися правил безпеки під час відсутності електроенергії.