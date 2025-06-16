Отключение света в Полтавской области связано с техническим обслуживанием, капитальным ремонтом и очисткой линий электропередач.

В результате проведения плановых ремонтных работ на электросетях АО «Полтаваоблэнерго» 17-18 июня 2025 года возможны отключения света в Полтавской области, сообщает Politeka.

Это касается территории Скороходовской общины.

17 июня в с. Белецовка (ул. Садовая, Центральная и другие), с. Бурты (ул. Железнодорожная, Екатерины Билокур, Космонавтов и др.), с. Маламовка (ул. Национальной гвардии Украины, Школьная) электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 20:00. В пгт Скороходово (ул. Уютная, Магистральная, Стрелецкая) планируют обесточивание с 08:00 до 17:00.

18 июня отключения ожидаются в пгт Скороходово (ул. Солнечная, Коханова, Казацкая), с. Трудолюбовка (ул. Весенняя), с. Казачье (ул. Дмитрия Коряка, Полевая), с. Березово (ул. Березовая, Мира), с. Петровка (ул. Григория Сковороды, Независимости) и г. Кременчуг (район Новая Знаменка) с 07:00 до 20:00.

Отключение света в Полтавской области связано с техническим обслуживанием, капитальным ремонтом и очисткой линий электропередач, проводимых в соответствии с годовой программой.

Приносим свои извинения за временные неудобства и советуем заранее подготовиться. За дополнительной информацией обращайтесь в Скороходовский поселковый совет или АО «Полтаваоблэнерго».

Украинцев просят заранее подготовиться к неудобствам: зарядить гаджеты и позаботиться о других вещах, которые могут влиять на наличие или отсутствие электроэнергии.

Кроме того, жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности при отсутствия электроэнергии.

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