Робота для пенсіонерів у Полтаві є реальною можливістю залишатися активним і самостійним.

Робота для пенсіонерів у Полтаві стає доступнішою, оскільки у місті дедалі більше вакансій із гнучкими умовами та частковою зайнятістю, повідомляє Politeka.

Так, власник невеликої торгівельної точки в центрі шукає реалізатора на першу зміну. Робоче місце підійде чоловікам і жінкам, досвід не обов’язковий — усьому навчають на місці. Пропонується гнучкий графік, часткова зайнятість та заробітна плата від 8000 до 15000 гривень. Перевагою буде готовність працювати з господарськими товарами та комунікабельність. Вакансія відкрита і для молоді, і для старшого покоління.

Ще один варіант — посада водія-кур'єра на службовому авто. Тут потрібен досвід безаварійного водіння, відповідальність і знання міста. Пропонують стабільний графік із понеділка по суботу та зарплату до 20000 грн. Розглядають кандидатів незалежно від віку, включно з пенсіонерами та ветеранами.

Також актуальна вакансія охоронця на нічні зміни для нагляду за дитячими атракціонами в районах Подол, Огнівка та Сади-1. Робота часткова, зміни з 21:00 до 9:00, погодинний графік обговорюється. Робота для пенсіонерів у Полтаві — реальна можливість залишатися активним і самостійним.

Усе більше роботодавців сьогодні відкриті до співпраці з людьми старшого віку, цінуючи їхню відповідальність, акуратність та надійність.

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