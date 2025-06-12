Відключення газу в Полтавській області здійснюється з метою забезпечення безпеки та стабільності газопостачання для всіх споживачів.

Відключення газу в Полтавській області відбудеться у зв’язку з плановими ремонтними роботами на газорозподільній станції (ГРС) Безсали, повідомляє Politeka.

Інформацію надають в Чорнухинській територіальній громаді.

Тимчасове припинення розподілу газу відбудеться 17 червня 2025 року з 8:00 до 15:00.

Подачу палива буде припинено у таких населених пунктах: села Харківці, Безсали, Мехедівка, Западинці, Бербениці Миргородського району (Лохвицький район), а також села Красне, Богодарівка, Олександрівка, Хейлівщина та Чаплинка Лубенського району (Чорнухинський район).

Такі тимчасові заходи необхідні для проведення ремонтно-профілактичних робіт, що забезпечують безпечне та надійне надання блакитного палива жителям регіону. Місцевих споживачів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і заздалегідь підготуватися до відключення.

Окрім того, українців просять подбати про свою безпеку.

Відновлення подачі блакитного палива заплановано одразу після завершення робіт на ГРС. Для оперативного інформування жителів Лохвицьке УЕГС АТ «Полтавагаз» буде регулярно повідомляти про будь-які зміни у графіку робіт.

Відключення газу в Полтавській області здійснюється з метою забезпечення безпеки та стабільності газопостачання для всіх споживачів.

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