Отключение газа в Полтавской области производится с целью обеспечения безопасности и стабильности газоснабжения для всех потребителей.

Отключение газа в Полтавской области произойдет в связи с плановыми ремонтными работами на газораспределительной станции (ГРС) Бессалы, сообщает Politeka.

Информацию предоставляют в Чернухинской территориальной общине.

Временное прекращение распределения газа состоится 17 июня 2025 с 8:00 до 15:00.

Подача топлива будет прекращена в таких населенных пунктах: села Харьковцы, Бессалы, Мехедовка, Западинцы, Бербеницы Миргородского района (Лохвицкий район), а также села Красное, Богодаровка, Александровка, Хейловщина и Чаплинка Лубенского района (Чернухинский район).

Такие временные мероприятия необходимы для проведения ремонтно-профилактических работ, обеспечивающих безопасное и надежное предоставление голубого топлива жителям региона. Местных потребителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовиться к отключению.

Кроме того, украинцев просят позаботиться о своей безопасности.

Возобновление подачи голубого топлива запланировано сразу после завершения работ на ГРС. Для оперативного информирования жителей Лохвицкого УЭГС АО «Полтавагаз» будет регулярно сообщать о любых изменениях в графике работ.

Отключение газа в Полтавской области производится с целью обеспечения безопасности и стабильности газоснабжения для всех потребителей.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.