Работа для пенсионеров в Полтаве становится более доступной, поскольку в городе все больше вакансий с гибкими условиями и частичной занятостью, сообщает Politeka.

Да, владелец небольшой торговой точки в центре ищет реализатора на первую смену. Рабочее место подойдет мужчинам и женщинам, опыт не обязателен — всему учат на месте. Предлагается гибкий график, частичная занятость и заработная плата от 8000 до 15000 гривен. Преимуществом будет готовность работать с хозяйственными товарами и коммуникабельность. Вакансия открыта и для молодежи, и для старшего поколения.

Еще один вариант – должность водителя-курьера на служебном авто. Здесь нужен опыт безаварийного вождения, ответственности и знания города. Предлагают стабильный график с понедельника по субботу и зарплату до 20 000 грн. Рассматривают кандидатов независимо от возраста, включая пенсионеров и ветеранов.

Также актуальна вакансия охранника на ночные изменения по надзору за детскими аттракционами в районах Подол, Огневка и Сады-1. Работа частичная, смены с 21:00 до 9:00, почасовой график обсуждается. Работа для пенсионеров в Киеве — реальная возможность оставаться активной и самостоятельной.

Все больше работодателей сегодня открыто к сотрудничеству с людьми старшего возраста, ценя их ответственность, аккуратность и надежность.

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