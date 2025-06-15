Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Житомирській області проводиться в межах загальнонаціонального плану енергетичної стабілізації.

Радомишльська громада повідомляє про відключення світла на тиждень 16-22 червня у Житомирській області, передає Politeka.

Це відбудеться у зв’язку з плановими роботами на об’єктах енергетичної інфраструктури, в межах заходів із підвищення стабільності та безпеки енергопостачання,

16 червня 2025 року, з 08:00 до 20:00, електроенергії не буде в місті Радомишль: вул. Борщагівська, вул. Короленка, а також частково на вулицях Петрівська, Велика Житомирська, Герцена. Під відключення потрапляють і об’єкти ЗДО №2 та свердловини МКП "Водоканал" №1 і №2. Також відключення торкнеться села Кочерів (вул. Шигаєва) та села Таборище.

17 червня, з 08:00 до 20:00, без електроенергії залишаться мешканці вулиць Лутовецька (частково), Чорнобильська, Русанівська (частково), Сингаївського, провулку Базарного у місті Радомишль, а також у селі Борщів (вул. Зарічка, Центральна, Довгалівка).

Ці тимчасові обмеження є необхідними для проведення профілактичних та ремонтних заходів, що дозволять підвищити надійність електропостачання в регіоні.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Житомирській області проводиться в межах загальнонаціонального плану енергетичної стабілізації. Українців просять заздалегідь підготуватися до незручностей: зарядити гаджети та подбати про інші справи, що пов'язані з наявністю електроенергії.

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