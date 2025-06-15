Отключение света в неделю 16-22 июня в Житомирской области проводится в рамках общенационального плана энергетической стабилизации.

Радомышльское общество сообщает об отключении света на неделю 16-22 июня в Житомирской области, передает Politeka.

Это произойдет в связи с плановыми работами на объектах энергетической инфраструктуры, в рамках мероприятий по повышению стабильности и безопасности энергоснабжения,

16 июня 2025 года с 08:00 до 20:00 будет отсутствовать электроэнергия в г. Радомышль: ул. Борщаговская, ул. Короленко, а также частично на ул. Петровская, Большая Житомирская, Герцена. Под ограничения попадают объекты ЗДО № 2 и скважин ГКП «Водоканал» № 1 и № 2. Обесточивание также коснется с. Кочерив (ул. Шигаева) и с. Таборище.

17 июня с 08:00 до 20:00 жители ул. Лютовецкая (частично), ул. Чернобыльская, ул. Русановская (частично), ул. Сингаивского, переулка Базарного в городе Радомышль, а также в селе Борщев (ул. Заричка, ул. Центральная, ул. Довгаливка).

Эти временные ограничения необходимы для проведения профилактических и ремонтных мероприятий, позволяющих повысить надежность электроснабжения в регионе.

Отключение света на неделю 16-22 июня в Житомирской области проводится в рамках общенационального плана энергетической стабилизации. Украинцев просят заранее подготовиться к неудобствам: зарядить гаджеты и позаботиться о других делах, связанных с наличием электроэнергии.

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