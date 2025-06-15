Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Сумській області є частиною систематичних заходів з модернізації енергетичної інфраструктури.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Сумській області торкнеться мешканців Недригайлівської громади, повідомляє Politeka.

Зокрема, 19 червня 2025 року відбудеться планова тимчасова перерва в електропостачанні за адресами на вулиці Училищній, будинки 190А, 24, 26 та 28. Причиною відключення є виконання технічних робіт у системах або вузлах обліку електричної енергії, повідомляє АТ "Сумиобленерго".

Електропостачання буде припинено з 08:00 до 16:00 години, тому мешканців просять заздалегідь подбати про зарядку необхідних пристроїв та підготуватися до тимчасових незручностей. Планові роботи спрямовані на забезпечення більш надійного та стабільного електропостачання у громаді.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Сумській області є частиною систематичних заходів з модернізації енергетичної інфраструктури, що дозволяють покращувати якість послуг для мешканців регіону. АТ "Сумиобленерго" просить вибачення за можливі тимчасові незручності і дякує за розуміння.

Такі тимчасові перебої є необхідним кроком для підтримки безперебійної роботи електромереж, що в довгостроковій перспективі гарантує комфорт і безпеку споживачів. Мешканці Недригайлівської громади закликаються ставитися з розумінням до робіт, які проводяться в інтересах всіх користувачів електроенергії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни