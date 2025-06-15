Отключение света в неделю 16-22 июня в Сумской области является частью систематических мероприятий по модернизации энергетической инфраструктуры.

Отключение света на неделю 16-22 июня в Сумской области коснется жителей Недригайловской общины, сообщает Politeka.

В частности, 19 июня 2025 года состоится плановый временный перерыв в электроснабжении по адресам по улице Училищной, дома 190А, 24, 26 и 28. Причиной отключения является выполнение технических работ в системах или узлах учета электрической энергии, сообщает АО "Сумыоблэнерго".

Электроснабжение будет прекращено с 08:00 до 16:00, поэтому людей просят заранее позаботиться о зарядке необходимых устройств и подготовиться к временным неудобствам. Плановые работы направлены на обеспечение более надежного и стабильного электроснабжения в общине.

Отключение света в неделю 16-22 июня в Сумской области является частью систематических мероприятий по модернизации энергетической инфраструктуры, позволяющих улучшать качество услуг для жителей региона. АО "Сумыоблэнерго" просит прощения за возможные временные неудобства и благодарит за понимание.

Такие временные перебои являются необходимым шагом для поддержания бесперебойной работы электросетей, что в долгосрочной перспективе гарантирует комфорт и безопасность потребителей. Жители Недригайловской общины призываются относиться с пониманием к работам, проводимым в интересах всех пользователей электроэнергии.

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