Підвищення тарифів на комунальні послуги торкнулося жителів Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей, повідомляє Politeka.

Нові тарифи на водопостачання, водовідведення та вивезення сміття вже набрали чинності, що додатково навантажує сімейні бюджети українців.

В Ізмаїлі (Одеська область) ціни на воду та каналізацію значно зросли: за кубометр води тепер потрібно платити 34,3 грн, а за водовідведення – 42,3 грн. Мешканці багатоквартирних будинків відчули ще більший вплив підвищення цін. Основні чинники росту вартості – подорожчання електроенергії, необхідної для роботи водоканалів, та збільшення заробітних плат у комунальній сфері.

У Запоріжжі з 1 серпня абоненти КП «Облводоканал» платитимуть 39,45 грн за кубометр води та 37,68 грн за стоки. Враховуючи, що в Запорізькому регіоні і раніше діяли одні з найвищих цін у країні, це додатково посилює фінансовий тиск на місцевих мешканців.

У Тернівці (Дніпропетровська область) суттєво зросла плата за вивезення побутових відходів. Збільшення вартості пов’язане з подорожчанням пального для транспортування сміття та зростанням тарифів полігонів для його захоронення.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги є частиною загальноукраїнської тенденції: за останній рік середня вартість цих послуг зросла на 20,1%, що відчутно впливає на фінансовий стан населення.

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