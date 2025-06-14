Повышение тарифов на коммунальные услуги коснулось жителей Одесской, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщает Politeka.

Новые тарифы на водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора уже вступили в силу, что дополнительно нагружает семейные бюджеты украинцев.

В Измаиле (Одесская область) цены на воду и канализацию значительно выросли: за кубометр воды теперь нужно платить 34,3 грн., а за водоотвод – 42,3 грн. Жители многоквартирных домов ощутили еще большее влияние на повышение цен. Основные факторы роста стоимости – удорожание электроэнергии, необходимой для работы водоканалов, и увеличение заработных плат в коммунальной сфере.

В Запорожье с 1 августа абоненты КП "Облводоканал" будут платить 39,45 грн за кубометр воды и 37,68 грн за стоки. Учитывая, что в Запорожском регионе действовали одни из самых высоких цен в стране, это дополнительно усиливает финансовое давление на местных жителей.

В Терновке (Днепропетровская область) значительно возросла плата за вывоз бытовых отходов. Увеличение стоимости связано с подорожанием горючего для транспортировки мусора и ростом тарифов полигонов для его захоронения.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги является частью общеукраинской тенденции: за последний год средняя стоимость этих услуг выросла на 20,1%, что ощутимо влияет на финансовое состояние населения.

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