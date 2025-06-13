Нова система оплати проїзду у Львівській області спрямована на забезпечення зручності та доступності перевезень для мешканців громади.

Нова система оплати проїзду у Львівській області запровадилася в Дрогобичі з 1 червня, повідомляє Politeka.

27 травня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради було затверджено дві ключові зміни: запровадження Картки жителя територіальної громади та коригування тарифів на перевезення у міському та приміському транспорті. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Картка жителя надаватиме право на безкоштовний проїзд для пільгових категорій громадян на всій території громади. Їх видача уже розпочалась у Дія Центрі Дрогобича.

Пенсіонери за віком отримають можливість здійснювати до 20 безкоштовних поїздок щомісяця за наявності пластикової картки або мобільного застосунку. Учні загальноосвітніх шкіл зможуть користуватись безкоштовним проїздом упродовж навчального року до 19:30 за учнівським квитком.

Оновлені тарифи у приміському транспорті враховують економічні реалії та якість послуг.

Нова система оплати проїзду у Львівській області спрямована на забезпечення зручності та доступності перевезень для мешканців громади. Впровадження Картки жителя і тарифних змін створить більш комфортні умови для пасажирів і стимулюватиме користування громадським транспортом.

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