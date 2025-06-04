Місцевих мешканців завжди хвилює тема подорожчання проїзду у Львівській області, адже це дуже позначається на фінансах.

З початку червня вступили в дію нові тарифи, і подорожчання проїзду у Львівській області вже помітно б'є по кишені, повідомляє Politeka.

Тепер за коротку поїздку у приміській маршрутці доводиться платити щонайменше 30 гривень. А на деяких напрямках тарифи підскочили одразу на десять грн.

За словами місцевих мешканців, маршрут Жовтанці-Львів тепер коштує 50 замість 40. Підвищення відбулося також у напрямках Кам’янки-Бузької та Стрия. І це ще не кінець. У профільній організації «Укравтотранс» підтвердили, що ціни зросли майже на всіх приміських та міжміських маршрутах.

Причини цілком зрозумілі. Зросла вартість пального, запчастин, ремонти обходяться в більшу суму. А ще офіційна зарплата водіїв тепер має бути не менше 20 000, щоб була змога забронювати кадри.

Подорожчання проїзду у Львівській області також пояснюють зменшенням пасажиропотоку. Людей у транспорті стало менше, а витрати тільки ростуть. В ОВА підтвердили, що отримали понад десяток звернень від перевізників з проханням погодити нові тарифи.

За словами начальника управління транспорту Степана Рудницького, ціни на квитки переглядають щопівроку. Формулу всі давно знають. У ній головні складові це пальне, зарплата і технічне обслуговування. І за таких умов подорожчання проїзду у Львівській області виглядає як вимушений крок.

Тим часом у самому облцентрі теж не обійшлося без нововведень. Вартість поїздки з карткою «Леокарт» з 1 червня зросла до 17 гривень. Якщо розраховуватись банківською карткою, доведеться віддати 20.

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