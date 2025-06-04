Местных жителей всегда волнует тема подорожания проезда во Львовской области, ведь это очень сказывается на финансах.

С начала июня вступили в действие новые тарифы и подорожание проезда во Львовской области уже заметно бьет по карману, сообщает Politeka.

Теперь за короткую поездку в пригородной маршрутке приходится платить не менее 30 гривен. А в некоторых направлениях тарифы подскочили сразу на десять грн.

По словам местных жителей, маршрут Жовтанцы-Львов теперь стоит 50 вместо 40. Повышение произошло также в направлениях Каменки-Бужской и Стрыя. И это еще не конец. В профильной организации "Укравтотранс" подтвердили, что цены выросли почти на всех пригородных и междугородных маршрутах.

Причины вполне ясны. Возросла стоимость горючего, запчастей, ремонты обходятся в большую сумму. А еще официальная зарплата водителей должна быть не менее 20 000, чтобы была возможность забронировать кадры.

Подорожание проезда во Львовской области также объясняется уменьшением пассажиропотока. Людей в транспорте стало меньше, а расходы только растут. В ОВА подтвердили, что получили более десятка обращений от перевозчиков с просьбой согласовать новые тарифы.

По словам начальника управления транспорта Степана Рудницкого, цены на билеты пересматриваются каждый полгода. Формулу все давно знают. В ней главные составляющие – это горючее, зарплата и техническое обслуживание. И в таких условиях подорожание проезда во Львовской области выглядит как вынужденный шаг.

Между тем, в самом облцентре тоже не обошлось без нововведений. Стоимость поездки с картой «Леокарт» с 1 июня выросла до 17 гривен. Если рассчитываться банковской картой, придется отдать 20.

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