Відключення газу у Львівській області спричинені необхідністю проведення технічних заходів для безпечного і стабільного газопостачання.

Відключення газу у Львівській області заплановані у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Львівській філії Газмережі.

У зв’язку з плановими ремонтними роботами частина абонентів залишиться без газопостачання.

Зокрема, 4 червня з 9:00 припинять подачу газу для 4 656 абонентів у селі Любінці, Довголука, Воля Довголуцька та Монастирець. Відновлення газопостачання очікується після 17:00 5 числа, у міру завершення робіт.

5 числа з 9:00 тимчасово відключать газ у місті Сколе, а також у селах Нижня Стинава, Верхнє Синьовидне, Нижнє Синьовидне, Дубино та Межиброди. Газ подаватимуть після 17:00 того ж дня, залежно від ходу ремонтних робіт.

Відключення газу у Львівській області спричинені необхідністю проведення технічних заходів для безпечного і стабільного газопостачання. Мешканців просять заздалегідь подбати про побутові потреби та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Адміністрація нагадує про важливість дотримання правил безпеки під час відключень.

Планові роботи є частиною комплексної програми модернізації газової інфраструктури регіону. Газовики наголошують на важливості дотримання графіку, щоб мінімізувати незручності для місцевих жителів.

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