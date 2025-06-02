Отключения газа во Львовской области вызваны необходимостью проведения технических мероприятий по безопасному и стабильному газоснабжению.

Отключения газа во Львовской области запланированы в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют во Львовском филиале Газсети.

В связи с плановыми ремонтными работами, часть абонентов останется без газоснабжения.

В частности, 4 июня с 9:00 прекратят подачу газа для 4656 абонентов в селе Любинцы, Довголука, Воля Довголуцкая и Монастырец. Возобновление газоснабжения ожидается после 17:00 5 июня по мере завершения работ.

5 июня с 9:00 временно отключат газ в городе Сколе, а также в селах Нижняя Стынава, Верхнее Синевидное, Нижнее Синевидное, Дубино и Межиброды. Газ будут подавать после 17:00 в тот же день, в зависимости от хода ремонтных работ.

Отключения газа во Львовской области вызваны необходимостью проведения технических мероприятий по безопасному и стабильному газоснабжению. Жителей просят заранее позаботиться о бытовых нуждах и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Администрация напоминает о важности соблюдения правил безопасности при отключении.

Плановые работы являются частью комплексной программы по модернизации газовой инфраструктуры региона. Газовики отмечают важность соблюдения графика, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей.

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