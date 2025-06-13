Новая система оплаты проезда во Львовской области была введена в Дрогобыче с 1 июня, сообщает Politeka.

27 мая на внеочередном заседании исполнительного комитета Дрогобычского городского совета были утверждены два ключевых изменения: введение Карты жителя территориальной общины и корректировка тарифов на перевозку в городском и пригородном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Карта жителя будет предоставлять право на бесплатный проезд для льготных категорий граждан на всей территории общины. Их выдача уже началась в "Дія" Центре Дрогобыча.

Пенсионеры по возрасту получат возможность совершать до 20 бесплатных поездок ежемесячно при наличии пластиковой карты или мобильного приложения. Учащиеся общеобразовательных школ смогут пользоваться бесплатным проездом в течение учебного года до 19:30 по учащемуся билету.

Обновленные тарифы в загородном транспорте учитывают экономические реалии и качество услуг.

Новая система оплаты проезда во Львовской области направлена ​​на обеспечение удобства и доступности перевозок жителям общины. Карты жителя и тарифных изменений создаст более комфортные условия для пассажиров и будет стимулировать пользование общественным транспортом.

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