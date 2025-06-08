Відключення світла на тиждень 9-15 червня в Кіровоградській області відбудеться згідно з графіком.

Відключення світла на тиждень 9-15 червня в Кіровоградській області торкнуться жителів Устинівської територіальної громади, повідомляє Politeka.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на лініях електропередачі очікуються тимчасові знеструмлення низки населених пунктів Кропивницького району.

11 червня з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться мешканці сіл Ганно-Леонтовичеве, Костянтинівка, Олександрівка, Переможне, Седнівка та Селіванове. Відключення охоплюють десятки вулиць, зокрема Горошанську, Миру, Шевченка, Набережну, Молодіжну, Садову, Центральну, П’ятихатську та багато інших. Повний перелік адрес уже оприлюднено на офіційному сайті селищної ради.

13 числа обмеження планується в селах Мальчевське та Медове. Без електрики будуть вулиці Б. Хмельницького, М. Грушевського, Соборності, Шевченка, Центральна та інші.

Устинівська селищна рада закликає жителів поставитися з розумінням до ситуації та завчасно підготуватися до знеструмлення. Роботи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання в майбутньому. Відключення світла на тиждень 9-15 червня в Кіровоградській області відбудеться згідно з графіком.

Енергетики просять дотримуватися заходів безпеки під час проведення робіт та уникати наближення до енергообладнання.

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