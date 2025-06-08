Отключение света на неделю 9-15 июня в Кировоградской области произойдет по графику.

Отключение света на неделю 9-15 июня в Кировоградской области коснутся жителей Устиновской территориальной громады, сообщает Politeka.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на линиях электропередачи ожидается временное обесточивание ряда населенных пунктов Кропивницкого района.

11 июня с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся жители сел Анно-Леонтовичево, Константиновка, Александровка, Победное, Седневка и Селиваново. Отключения охватывают десятки улиц, в частности, Горошанскую, Мира, Шевченко, Набережную, Молодежную, Садовую, Центральную, Пятихатскую и многие другие. Полный список адресов уже обнародован на официальном сайте поселкового совета.

13 числа ограничение планируется в селах Мальчевское и Медово. Без электричества будут улицы Б. Хмельницкого, Грушевского, Соборности, Шевченко, Центральная и другие.

Устиновский поссовет призывает жителей отнестись с пониманием к ситуации и заранее подготовиться к обесточению. Работы производятся с целью повышения надежности электроснабжения в будущем. Отключение света на неделю 9-15 июня в Кировоградской области произойдет по графику.

Энергетики просят соблюдать меры безопасности при проведении работ и избегать приближения к энергооборудованию.

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