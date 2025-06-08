Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Запоріжжі означають, що місцевим мешканцям варто підготуватися до тимчасових незручностей.

Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Запоріжжі зачепило не лише окремі квартири, а й цілі будинки, повідомляє Politeka.

Як йдеться на інформаційному порталі 1580, у кількох районах облцентру мешканці залишилися без холодного водопостачання. Причини різні, але здебільшого йдеться про аварії на старих мережах.

Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Запоріжжі перш за все торкнулося вулиці Центральної. У будинку номер 5 комунальники змушені були перекрити холодне постачання на стояку, що веде до квартири 24. Причина аварійна. Поки триває обстеження, з кранів нічого текти не буде не буде.

Роботи стартували 5 числа ввечері, завершення планується у понеділок, приблизно о 18:50. За відновлення постачання відповідає «Запоріжремсервіс».

Ще одна адреса, яка залишилася без постачання — Незалежної України, 67. Там водопостачання перекрити ще у 2023 році, і за попередніми даними, поновити його вдасться лише до кінця першого місяця літа 2025 року.

Комунальники пояснюють це складними технічними умовами. За об’єкт відповідає «Запоріжводоканал». Це теж входить у перелік, що підпадає під відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Запоріжжі.

Комунальники обіцяють завершити усі технічні роботи в зазначені строки. Водночас наголошують, що час відновлення може змінюватися залежно від стану мереж.

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