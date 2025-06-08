Отключение воды в неделю с 9 по 15 июня в Запорожье означают, что местным жителям следует подготовиться к временным неудобствам.

Отключение воды на неделю с 9 по 15 июня в Запорожье задело не только отдельные квартиры, но и целые дома, сообщает Politeka.

Как говорится на информационном портале 1580 года, в нескольких районах облцентра жители остались без холодного водоснабжения. Причины разные, но в основном речь идет об авариях на старых сетях.

Отключение воды на неделю с 9 по 15 июня в Запорожье, прежде всего, коснулось улицы Центральной. В доме номер 5 коммунальщики вынуждены были перекрыть холодные поставки на стояке, ведущей в квартиру 24. Причина аварийная. Пока идет обследование, из кранов ничего течь не будет.

Работы стартовали 5 числа вечером, завершение планируется в понедельник, примерно в 18:50. За возобновление поставки отвечает «Запорожремсервис».

Еще один адрес, который остался без снабжения — Независимой Украины, 67. Там водоснабжение перекрыть еще в 2023 году, и по предварительным данным, восстановить его удастся только до конца первого месяца лета 2025 года.

Коммунальщики объясняют это сложными техническими условиями. За объект отвечает «Запорожводоканал». Это тоже входит в список, подпадающий под отключение воды на неделю с 9 по 15 июня в Запорожье.

Коммунальщики обещают завершить все технические работы в указанные сроки. В то же время подчеркивают, что время восстановления может изменяться в зависимости от состояния сетей.

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