Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати, звернувшись до Сумського гуманітарного штабу, повідомляє Politeka.net.

На даний час отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можуть лише за встановленим розкладом. Підтримку можуть отримати:

  • ВПО
  • вразливі категорій місцевих мещканців (люди з інвалідністю та інші)

Важливо зазначити: для отримання підтримки треба заповнити форму про допомогу для місцевих жителів або для переселенців через чат – бот. На сторінці у Facebook фонд анонсує про дні видачі та відкриття реєстрацій.

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Підкреслимо, що штаб був створений на третій день після початку повномасштабної війни, 26 лютого 2022 року. Його діяльність зосереджена на наданні гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок війни, а також внутрішньо переміщеним особам, які прибули до Сумщини з інших регіонів України.

Волонтери штабу проводять регулярні видачі допомоги у вигляді продуктових наборів, які містять базові продукти харчування, що дозволяють підтримати харчування родин у складних умовах. Крім того, надаються гігієнічні набори.

Допомога надається за адресою місто Суми вулиця Воскресенська, 16. Центр працює з 9:00 до 17:00.

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