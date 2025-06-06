Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати в певні дні.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати, звернувшись до Сумського гуманітарного штабу, повідомляє Politeka.net.

На даний час отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можуть лише за встановленим розкладом. Підтримку можуть отримати:

ВПО

вразливі категорій місцевих мещканців (люди з інвалідністю та інші)

Важливо зазначити: для отримання підтримки треба заповнити форму про допомогу для місцевих жителів або для переселенців через чат – бот. На сторінці у Facebook фонд анонсує про дні видачі та відкриття реєстрацій.

Підкреслимо, що штаб був створений на третій день після початку повномасштабної війни, 26 лютого 2022 року. Його діяльність зосереджена на наданні гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок війни, а також внутрішньо переміщеним особам, які прибули до Сумщини з інших регіонів України.

Волонтери штабу проводять регулярні видачі допомоги у вигляді продуктових наборів, які містять базові продукти харчування, що дозволяють підтримати харчування родин у складних умовах. Крім того, надаються гігієнічні набори.

Допомога надається за адресою місто Суми вулиця Воскресенська, 16. Центр працює з 9:00 до 17:00.

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