Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить в определенные дни.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить, обратившись в Сумской гуманитарный штаб, сообщает Politeka.net.

В настоящее время получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области могут только по установленному расписанию. Поддержку могут получить:

ВПО

уязвимые категории местных жителей (люди с инвалидностью и другие)

Важно отметить: для получения поддержки нужно заполнить форму помощи для местных жителей или для переселенцев через чат – бот. На странице в Facebook фонд анонсирует дни выдачи и открытия регистраций.

Подчеркнем, что штаб был создан на третий день после начала полномасштабной войны 26 февраля 2022 года. Его деятельность сосредоточена на оказании гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате войны, а также внутренне перемещенным лицам, прибывшим в Сумскую область из других регионов Украины.

Волонтеры штаба проводят регулярные выдачи помощи в виде продуктовых наборов, содержащих базовые продукты питания, позволяющие поддержать питание семей в сложных условиях. Кроме того, предоставляются гигиенические наборы.

Помощь оказывается по адресу город Сумы улица Воскресенская, 16. Центр работает с 9:00 до 17:00.

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