Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області знову на порядку денному, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України готує рішення, що може змінити ціни на воду для всіх громадян. Міністерство розвитку громад ініціювало проєкт, яким пропонується оновити рекомендації щодо цін на централізоване водопостачання та водовідведення.

Планується або зберегти ціни на довоєнному рівні (станом на 24 лютого 2022 року), або компенсувати різницю компаніям із місцевих бюджетів. У разі ухвалення документу ймовірне зростання вартості послуг, що прямо вплине на мешканців Сумщини.

На цьому фоні вартість електроенергії для населення в Україні з 1 червня 2024 року зросла до 4,32 грн/кВт⋅год. Постанова №632 закріпила відповідне рішення уряду.

Газ для побутових споживачів у Сумах залишається за річним тарифом — 7,96 грн/м³, проте деякі постачальники підвищили місячні ціни. Доставка газу, згідно з чинними умовами воєнного стану, не змінюється і становить 1,608 грн/м³.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області може торкнутися і водопостачання, що наразі не підпадає під дію мораторію, на відміну від газу, тепла та гарячої води.

Експерти радять мешканцям Сумщини уважно стежити за змінами у платіжках і за потреби звертатися до місцевих органів самоврядування за роз’ясненнями.

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