Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Сумской области активно оговаривается среди местных.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области снова в повестке дня, сообщает Politeka.

Кабинет Министров готовит решение, что может изменить цены на воду для всех граждан. Министерство развития общин инициировало проект, которым предлагается обновить рекомендации по ценам на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Планируется либо сохранить цены на довоенном уровне (по состоянию на 24 февраля 2022 г.), либо компенсировать разницу компаниям из местных бюджетов. В случае принятия документа вероятный рост стоимости услуг, что прямо повлияет на жителей Сумщины.

На этом фоне стоимость электроэнергии для населения в Украине с 1 июня 2024 года выросла до 4,32 грн/кВтч. Постановление №632 закрепило соответствующее решение правительства.

Газ для бытовых потребителей в Сумах остается по годовому тарифу – 7,96 грн/м³, однако некоторые поставщики повысили месячные цены. Доставка газа согласно действующим условиям военного положения не меняется и составляет 1,608 грн/м³.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области может затронуть и водоснабжение, которое пока не подпадает под действие моратория, в отличие от газа, тепла и горячей воды.

Эксперты советуют жителям Сумщины внимательно следить за изменениями в платежках и при необходимости обращаться в местные органы самоуправления за разъяснениями.

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