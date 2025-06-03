В Одесі субсидія стала предметом судової тяганини між Пенсійним фондом і звичайною громадянкою, тож розповідаємо детальніше.

Жінка отримувала субсидію в Одесі на оплату комунальних послуг, однак ПФУ з часом почав вимагати у неї майже 20 тисяч гривень, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Київського районного суду міста, опублікованому 23 травня 2025 року, історія почалася 1 травня 2023 року, коли громадянці призначили субсидію в Одесі.

Це відбулося згідно з урядовою постановою, яка регулює порядок надання допомоги на оплату комунальних послуг. Сума щомісячної виплати становила 2 148 гривень. Усе було добре, поки не з’ясувалося, що за кілька місяців до цього громадянка придбала житловий будинок площею понад 95 квадратів і легковий автомобіль.

Загальна вартість покупок перевищила 50 000, що автоматично є підставою для припинення нарахування виплат. Втім, отримані кошти повертати вона не поспішала. У липні 2024 року ГУ ПФУ в Одеській області надіслало їй листа з вимогою добровільно повернути 19 799.

Саме стільки, за підрахунками, було виплачено зайвого. Але жінка не відреагувала. Тож ПФУ подав до суду. Розгляд тривав недовго. Суд підтвердив, що субсидія в Одесі була призначена у встановленому порядку, але на момент її отримання жінка вже володіла майном, що значно перевищувало допустимий поріг.

У підсумку, державна допомога в розмірі 19 799 гривень визнана надмірно виплаченою, а позов задоволено в повному обсязі.

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