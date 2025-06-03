В Одессе субсидия стала предметом судебной волокиты между Пенсионным фондом и обычной гражданкой, поэтому рассказываем подробнее.

Женщина получала субсидию в Одессе на оплату коммунальных услуг, однако ПФУ со временем потребовал у нее почти 20 тысяч гривен, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Киевского районного суда города, опубликованном 23 мая 2025, история началась 1 мая 2023 года, когда граждане назначили субсидию в Одессе.

Это произошло согласно правительственному постановлению, регулирующему порядок оказания помощи на оплату коммунальных услуг. Сумма ежемесячной выплаты составляла 2 148 гривен. Все было хорошо, пока не выяснилось, что за несколько месяцев до этого гражданка приобрела жилой дом площадью более 95 квадратов и легковой автомобиль.

Общая стоимость покупок превысила 50 000, что автоматически является основанием для прекращения начисления выплат. Впрочем, полученные средства возвращать она не спешила. В июле 2024 года ГУ ПФУ в Одесской области направило ей письмо с требованием добровольно вернуть 19 799.

Именно столько, по подсчетам, было выплачено лишнее. Но женщина не отреагировала. Поэтому ПФУ подал в суд. Разбирательство длилось недолго. Суд подтвердил, что субсидия в Одессе была назначена в установленном порядке, но к моменту ее получения женщина уже владела имуществом, что значительно превышало допустимый порог.

В итоге государственная помощь в размере 19 799 гривен признана чрезмерно выплаченной, а иск удовлетворен в полном объеме.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсия в Запорожье: ПФУ запретил вдове оформить выплаты, суд вмешался в дело

Также Politeka писала, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, Подорожание хлеба в Запорожье: ценники на популярный продукт заметно изменились