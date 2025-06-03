Платежі за тепло влітку у Харкові викликають нову хвилю обурення серед українців, повідомляє Politeka.

Попри завершення опалювального сезону, платежі за тепло влітку у Харкові та інших містах залишаються актуальними для споживачів. Причина — так званий двоставковий тариф, який передбачає рівномірну оплату тепла протягом усього року. За задумом, така система має зменшити фінансове навантаження взимку. Проте на практиці вона часто стає джерелом непорозумінь і підставою для маніпуляцій.

За словами голови Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, саме в таких містах, як Харків, ця схема перетворилася на непрозорий механізм. У 2023 році тисячі мешканців отримали завищені платіжки — і це при наявності будинкових лічильників. Справа в тому, що двоставковий тариф ускладнює перевірку реального обсягу спожитого тепла, адже оцінити його можна лише за рік.

Попенко додає, що постачальники діють у рамках закону, але користуються його заплутаністю. Зокрема, використовують окремі постанови, як-от №315, і недосконалу нормативну базу. Він закликає споживачів перевіряти платіжки та вимагати детальних розрахунків.

Українці вимагають прозорості, адже платежі за тепло влітку у Харкові перетворюються на додаткове фінансове навантаження.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: необхідно підпадати під один із критеріїв.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто саме має право на виплати від ООН.