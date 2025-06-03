Платежи за тепло летом в Харькове вызывают новую волну возмущения среди украинцев, сообщает Politeka.

Несмотря на завершение отопительного сезона, платежи за тепло летом в Харькове и других городах остаются актуальными для потребителей. Причина – так называемый двухставочный тариф, предусматривающий равномерную оплату тепла в течение всего года. По замыслу такая система должна уменьшить финансовую нагрузку зимой. Однако на практике она часто становится источником недоразумений и основанием для манипуляций.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, именно в таких городах, как Харьков, эта схема превратилась в непрозрачный механизм. В 2023 году тысячи жителей получили завышенные платежки – и это при наличии домовых счетчиков. Дело в том, что двухставочный тариф усложняет проверку реального объема потребленного тепла, ведь оценить его можно только через год.

Попенко добавляет, что поставщики действуют в рамках закона, но пользуются его запутанностью. В частности, используют отдельные постановления, такие как №315, и несовершенную нормативную базу. Он призывает потребителей проверять платежи и требовать подробных расчетов.

Украинцы требуют прозрачности, ведь платежи за тепло летом в Харькове превращаются в дополнительную финансовую нагрузку.

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