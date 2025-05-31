Новий графік транспорту в Тернополі покликаний підвищити якість та доступність послуг.

Запроваджується новий графік транспорту в Тернополі, повідомляє Politeka.

Як відомо, місто отримає чотири нові автобусні маршрути – №25, №39, №40 та №42. Зміни спрямовані на покращення зв’язку між різними районами та оптимізацію маршрутів для комфортнішого пересування мешканців.

Автобус №25 курсуватиме між вул. Золотогірською, проспектом Степана Бандери та проспектом Злуки, забезпечуючи пряме сполучення між «Сонячним» та «Східним» масивами.

Напрямок №39 пов’язуватиме мікрорайон «Північний» з центральною частиною міста, ринком та автовокзалом, проходячи через Київську, Збаразьку, Руську та інші вулиці.

Маршрут №40 обслуговуватиме дорогу до міського кладовища у селі Підгороднє, а №42 сполучатиме район лікарні №3 з мікрорайоном «Дружба» та центром міста, де розташовані управління соціального захисту і Пенсійний фонд.

Новий графік транспорту в Тернополі розпочне діяти з 25 червня, що дозволить мешканцям більш зручно планувати свої поїздки по місту. Зміни покликані підвищити якість та доступність громадського транспорту, забезпечивши комфорт і швидкість пересування.