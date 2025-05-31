Вводится новый график транспорта в Тернополе, сообщает Politeka.

Как известно, город получит четыре новых автобусных маршрута – №25, №39, №40 и №42. Изменения направлены на улучшение связи между разными районами и оптимизацию маршрутов для более комфортного передвижения жителей.

Автобус №25 будет курсировать между ул. Золотогорской, проспектом Степана Бандеры и проспектом Злуки, обеспечивая прямое сообщение между «Солнечным» и «Восточным» массивами.

Маршрут №39 будет связывать микрорайон «Северный» с центральной частью города, рынком и автовокзалом, проходя через Киевскую, Збаражскую, Русскую и другие улицы.

Направление №40 будет обслуживать дорогу к городскому кладбищу в селе Подгородное, а №42 соединить район больницы №3 с микрорайоном «Дружба» и центром города, где расположены управление социальной защиты и Пенсионный фонд.

Новый график транспорта в Тернополе начнет действовать с 25 июня, что позволит жителям удобнее планировать свои поездки по городу. Изменения призваны повысить качество и доступность общественного транспорта, обеспечив комфорт и быстроту передвижения.