Графіки відключення електроенергії у червні в Одеській області є частиною масштабного плану модернізації енергомереж.

Графіки відключення електроенергії у червні в Одеській області продовжують діяти в межах планових профілактичних робіт, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ДТЕК Одеські електромережі, передає Чорноморська та Южненська міська територіальна громада..

Так, 2.06 заплановані роботи у Чорноморській міській територіальній громаді. У місті Чорноморськ електропостачання буде тимчасово припинено на вулицях 6 Лінія та 8 Лінія з 08:00 до 17:00. Компанія ДТЕК пояснює, що ці заходи спрямовані на підвищення надійності мереж і недопущення аварій.

Наступного дня, 3 червня, аналогічні профілактичні роботи проводитимуть у Южненській громаді.

Світло тимчасово зникне у місті Південне — на вулицях Т.Г. Шевченка, Ново-Білярській, Приморській, Будівельників, Хіміків, Іванова, а також на проспектах Григорівського десанту та Миру. Відключення планується з 08:00 до 17:00, окремо ще з 09:00 до 11:00. Також без електроенергії залишиться село Сичавка.

Графіки відключення електроенергії у червні в Одеській області є частиною масштабного плану модернізації енергомереж, що дозволить уникнути несподіваних аварій та забезпечити стабільну подачу електроенергії в майбутньому.

Для уточнень жителі можуть звертатися до кол-центру ДТЕК:

Для стаціонарних телефонів:

+38 (048) 705 90 90

Для мобільних телефонів:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

E-mail: сenter@oblenergo.odessa.ua

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