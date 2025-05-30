Графіки відключення електроенергії у червні в Одеській області продовжують діяти в межах планових профілактичних робіт, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає ДТЕК Одеські електромережі, передає Чорноморська та Южненська міська територіальна громада..
Так, 2.06 заплановані роботи у Чорноморській міській територіальній громаді. У місті Чорноморськ електропостачання буде тимчасово припинено на вулицях 6 Лінія та 8 Лінія з 08:00 до 17:00. Компанія ДТЕК пояснює, що ці заходи спрямовані на підвищення надійності мереж і недопущення аварій.
Наступного дня, 3 червня, аналогічні профілактичні роботи проводитимуть у Южненській громаді.
Світло тимчасово зникне у місті Південне — на вулицях Т.Г. Шевченка, Ново-Білярській, Приморській, Будівельників, Хіміків, Іванова, а також на проспектах Григорівського десанту та Миру. Відключення планується з 08:00 до 17:00, окремо ще з 09:00 до 11:00. Також без електроенергії залишиться село Сичавка.
Графіки відключення електроенергії у червні в Одеській області є частиною масштабного плану модернізації енергомереж, що дозволить уникнути несподіваних аварій та забезпечити стабільну подачу електроенергії в майбутньому.
Для уточнень жителі можуть звертатися до кол-центру ДТЕК:
Для стаціонарних телефонів:
+38 (048) 705 90 90
Для мобільних телефонів:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90
E-mail: сenter@oblenergo.odessa.ua
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