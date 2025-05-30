Графики отключения электроэнергии в июне в Одесской области продолжают действовать в рамках плановых профилактических работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ДТЭК Одесские электросети, передает Черноморская и Южненская городская территориальная община.

Так, 2.06 запланированы работы в Черноморском городском территориальном обществе. В городе Черноморск электроснабжение будет временно приостановлено на улицах 6 Линия и 8 Линия с 08:00 до 17:00. Компания ДТЭК объясняет, что эти меры направлены на повышение надежности сетей и недопущение аварий.

На следующий день, 3 июня, аналогичные профилактические работы будут проводить в Южной общине.

Свет временно исчезнет в городе Южное – на улицах Т.Г. Шевченко, Ново-Билярской, Приморской, Строителей, Химиков, Иванова, а также на проспектах Григоровского десанта и Мира. Отключение планируется с 08:00 до 17:00, отдельно с 09:00 до 11:00. Также без электричества останется село Сычавка.

Графики отключения электроэнергии в июне Одесской области являются частью масштабного плана модернизации энергосетей, что позволит избежать неожиданных аварий и обеспечить стабильную подачу электроэнергии в будущем.

Для уточнений жители могут обращаться в колл-центр ДТЭК:

Для стационарных телефонов:

+38 (048) 705 90 90

Для мобильных телефонов:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Электронная почта: сenter@oblenergo.odessa.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены