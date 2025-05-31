Підвищення тарифів на комунальні послуги в червні вже відчутно б'є по гаманцях українців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в червні охопить низку регіонів України, зокрема Чернівецьку область, повідомляє Politeka.

З 1 червня у Чернівецькій області зросла вартість вивезення побутових відходів. Таке рішення ухвалене через зростання витрат підрядників на захоронення сміття та обслуговування полігонів. Це вже друге збільшення за останні пів року — в лютому тариф збільшився на 40%.

Мешканці колишнього Першотравневого району сплачуватимуть 62,69 грн на особу в багатоповерхівках і 71,38 грн у приватному секторі. У Шевченківському районі, а також у населених пунктах Коровія та Чорнівка суми коливаються від 60,51 до 70,01 грн.

Вартість послуги залежить від кількості зареєстрованих осіб, тому, наприклад, для родини з трьох людей щомісячні витрати складатимуть близько 185–188 гривень.

Причини зростання — не лише інфляційні процеси, а й розширення переліку послуг, зокрема з вивезення гілля та зелених відходів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в червні відчувається й в інших регіонах: у Дніпропетровській та Вінницькій областях подорожчала вода. На тлі цього уряд розглядає реформування системи через передачу водоканалів у комунальну власність громад.

Фінансовий тиск на українські родини зростає, і кожне чергове підвищення тарифів змушує переглядати домашні бюджети.

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