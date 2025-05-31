Повышение тарифов на коммунальные услуги в июне уже ощутимо сказывается на кошельках украинцев.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в июне охватит ряд регионов Украины, в частности, Черновицкую область, сообщает Politeka.

С 1 июня в Черновицкой области выросла стоимость вывоза бытовых отходов. Такое решение принято из-за роста расходов подрядчиков на захоронение мусора и обслуживание полигонов. Это уже второе увеличение за последние полгода – в феврале тариф увеличился на 40%.

Жители бывшего Первомайского района будут платить 62,69 грн на человека в многоэтажках и 71,38 грн в частном секторе. В Шевченковском районе, а также в населенных пунктах Коровия и Черновка, суммы колеблются от 60,51 до 70,01 грн.

Стоимость услуги зависит от количества зарегистрированных лиц, поэтому, например, для семьи из трех человек ежемесячные расходы будут составлять около 185–188 гривен.

Причины роста — не только инфляционные процессы, но и расширение перечня услуг, в частности вывоз веток и зеленых отходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в июне ощущается и в других регионах: в Днепропетровской и Винницкой областях подорожала вода. На фоне этого правительство рассматривает реформирование системы посредством передачи водоканалов в коммунальную собственность общин.

Финансовое давление на украинские семьи растет и каждое очередное повышение тарифов заставляет пересматривать домашние бюджеты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году

Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.