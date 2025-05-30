Містян попередили, що з'явився графік відключення води в червні у Запоріжжі, тому розповідаємо, на кого чекають незручності.

Відключення води в червні у Запоріжжі передбачають аварійні та технічні роботи на міських водомережах, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті контакт-центру 15-80, відключення води в червні у Запоріжжі спричинили припинення холодного водопостачання для певної кількості містян.

Відключення води в червні у Запоріжжі охоплює десятки адрес у різних частинах міста. Так, у будинку на Володимира Українця 20а ще 30 травня зранку перекрили крани через аварію. Проблема виникла на стояку біля квартири 90.

На місці працюють комунальники з КП «Запоріжремсервіс», і вже до 1 числа подачу мають поновити. Якщо, звісно, все піде за планом. Окрім цього, на Поштовій, 115 постачання перекрили трохи раніше, у вівторок. Тут ситуацію контролює сам голова будинку. Відновлення водопостачання очікується на 2 число.

Є й серйозніші випадки. На Аваліані, 9 обмежили мешканців ще на початку місяця за вимогою МНС. Планове завершення стоїть на першу середу нового місяця. У деяких багатоповерхівках проблема розтягнулася на роки.

Наприклад, на Незалежної України, 67 навіть холодний душ під питанням ще з березня 2023 року. Причина в технічних складнощах, кажуть у «Водоканалі». Обіцяють повернути все до кінця місяця.

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