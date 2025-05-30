Горожан предупредили, что появился график отключения воды в июне в Запорожье, поэтому рассказываем, кого ждут неудобства.

Отключение воды в июне в Запорожье подразумевают аварийные и технические работы на городских водосетях, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте контакт-центра 15-80, отключение воды в июне в Запорожье привело к прекращению холодного водоснабжения для определенного количества горожан.

Отключение воды в июне в Запорожье охватывает десятки адресов в разных частях города. Так, в доме Владимира Украинца 20а еще 30 мая утром перекрыли краны из-за аварии. Проблема возникла на стояке у квартиры 90.

На месте работают коммунальщики из КП «Запорожремсервис», и уже к 1-му числу подачу должны возобновить. Если конечно все пойдет по плану. Кроме этого, на Почтовой, 115 поставок перекрыли чуть раньше, во вторник. Здесь ситуацию контролирует сам глава дома. Восстановление водоснабжения ожидается в 2 число.

Есть и более серьезные случаи. На Авалиане 9 ограничили жителей еще в начале месяца по требованию МЧС. Плановое завершение стоит на первую среду нового месяца. В некоторых многоэтажках проблема растянулась на годы.

К примеру, на Независимой Украине, 67 даже холодный душ под вопросом еще с марта 2023 года. Причина в технических сложностях, говорят в Водоканале. Обещают вернуть все к концу месяца.

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