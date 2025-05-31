Комунальні служби опублікували графік відключення води в червні у Харкові, щоб місцеві мешканці мали змогу підготуватися заздалегідь.

Відключення води в червні у Харкові, охопить десятки адрес в кількох районах міста, повідомляє Politeka.

Як інформують на сервісі 1562, відключення води в червні у Харкові відбуватимуться через масштабні планові та аварійні роботи на тепломережах. Через це в багатьох районах міста люди залишаться без гарячого душу.

Частина ремонтів має завершитися вже найближчими днями, проте є й такі, що триватимуть до кінця місяця. Зокрема, на вулиці Валентинівській, 21-А, з 30 травня відключили гаряче водопостачання у першому під’їзді з 1 по 60 квартири.

Відновлення подачі заплановане на 15 число після шістнадцятої години. Аналогічна ситуація склалася й у будинку 319 на Академіка Павлова. Тут також обмежили 1 під'їзд, де у всіх сорока восьми помешканнях тимчасово відсутній теплий душ. Роботи завершаться в середині місяця.

Відключення води в червні у Харкові передбачають профілактичні та ремонтні роботи й у цілому масиві будинків, розташованих на кількох вулицях. Зупинки гарячого водопостачання є на Драгоманова, Амосова, Сонячній, Благодатній, Велозаводській, Єдності, а також на Салтівському шосе.

На деяких адресах роботи торкнулися майже всіх квартир, як-от на Амосова, 7, де обмежили весь під'їзд. Подібна ситуація у будинках 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17. Відновити водопостачання планують до 5 числа.

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