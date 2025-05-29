Відключення газу в Харківській області є це тимчасовим заходом, який необхідний для довгострокової безпеки та стабільності системи розподілу.

Відключення газу в Харківській області заплановане на початок червня у Малоданилівській громаді, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Харківської філії «Газмережі».

3 та 4 числа тимчасово припинять розподіл газу до двох мікрорайонів: «Флорінка» та «Родичі» (Юнона).

Причиною обмеження є проведення планових технічних робіт, які спрямовані на підвищення надійності газопостачання у майбутньому.

Згідно з графіком, подачу блакитного палива призупинять 3 червня з 10:00 до 15:00. Відновлення заплановане у два етапи: спочатку з 15:00 до 17:00 того ж дня, а потім — 4 червня з 08:15 до 17:00. Це дозволить спеціалістам завершити усі необхідні регламентні дії, не створюючи зайвих незручностей для мешканців.

У компанії закликають громадян зберігати спокій і суворо дотримуватись правил безпеки. Особливо важливо — забезпечити доступ фахівців до газових приладів, побутових лічильників та вводу в будинки. Це дозволить максимально швидко й безпечно відновити подачу блакитного палива після завершення робіт.

Також мешканців мікрорайонів просять бути уважними до можливих запахів газу та не намагатися самостійно вмикати прилади до офіційного завершення робіт.

Відключення газу в Харківській області — це тимчасовий захід, який необхідний для довгострокової безпеки та стабільності системи розподілу.

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