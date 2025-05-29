Отключение газа в Харьковской области является временной мерой, которая необходима для долгосрочной безопасности и стабильности системы распределения.

Отключение газа в Харьковской области запланировано на начало июня в Малоданиловской общине, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Харьковского филиала «Газсети».

3 и 4 числа временно прекратят распределение газа в два микрорайона: «Флоринка» и «Родичи» (Юнона).

Причиной ограничения является проведение плановых технических работ, направленных на повышение надежности газоснабжения в будущем.

Согласно графику, подачу голубого топлива приостановят 3 июня с 10:00 до 15:00. Восстановление запланировано в два этапа: сначала с 15:00 до 17:00 в тот же день, а затем - 4 июня с 08:15 до 17:00. Это позволит специалистам завершить все необходимые регламентные действия, не создавая лишних неудобств жителям.

В компании призывают граждан сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности. Особенно важно обеспечить доступ специалистов к газовым приборам, бытовым счетчикам и вводу в дома. Это позволит максимально быстро и безопасно восстановить подачу голубого топлива после завершения работ.

Также жителей микрорайонов просят быть внимательными к возможным запахам гари и не пытаться самостоятельно включать приборы до официального завершения работ.

Отключение газа в Харьковской области — это временная мера, которая необходима для долгосрочной безопасности и стабильности системы распределения.

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